Era a ristorante in centro assieme alla propria famiglia quando un malore improvviso lo ha portato alla morte. Un 75enne di Lucca è deceduto nel primo pomeriggio in seguito all'arresto cardiaco. Sul posto sono stati chiamati i sanitari della Misericordia di Cutigliano e dell'Abetone, è stato allertato l'elisoccorso ma è stato tutto vano purtroppo. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Il pm ha disposto la restituzione della salma.