Muore motociclista sull'Aurelia all'altezza di Rosignano Marittimo

Incidente mortale lungo la statale Aurelia all'altezza di Rosignano Marittimo. La vittima è un motociclista che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Non ci sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto personale Anas e delle forze dell'ordine. Il traffico in direzione sud è rallentato e per gli accertamenti del caso e le necessarie operazioni di pulizia della strada nel tratto è stato interdetto il transito, con uscita obbligatoria per i veicoli provenienti da nord a Castiglioncello.