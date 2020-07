Nuova Arena Pacini, il programma della settimana

Nella suggestiva cornice di Parco Corsini, nel pieno centro storico di Fucecchio, proseguono gli appuntamenti, dal 28 luglio al 2 agosto, tra cinema e teatro di prosa, alla Nuova Arena Pacini. sotto le stelle, un progetto del Comune di Fucecchio e il Teatrino dei Fondi.

Un cinema e un teatro sotto le stelle aperto cinque giorni la settimana, dal giovedì alla domenica e tutti i martedì, nei mesi di luglio, agosto e settembre che si conferma nel corso delle settimane come un luogo di socialità capace di offrire, in tutta sicurezza, alla comunità un ricchissimo ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro. Parco Corsini, con la sua storia e le sue bellezze, conferma la sua vocazione ad accogliere l'arte e la cultura tornando a essere uno dei riferimenti del panorama estivo non solo per Fucecchio, ma anche per tutti gli abitanti del Cuoio e dell'Empolese.

Martedì 28 luglio alle 21:30 è la volta del film Piccole donne, tratto dal romanzo di Louisa May Alcott, che narra il percorso di crescita di una famiglia composta da sole donne. Giovedì 30 luglio alle 21:30, è un appuntamento per le famiglie, con il film di animazione La Famiglia Addams, la dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo conquista l’animazione senza perdere l’ironia. Venerdì 31 luglio alle 21:30 Odio l’estate, commedia italiana con il noto trio Aldo, Giovanni e Giacomo, una storia di amicizia e di sentimenti, domenica 2 agosto alle 21:30, l’ultimo film di Woody Allen, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città.

Sabato 1 agosto alle 21:30 il teatro sotto le stelle presenta un appuntamento per le famiglie La Principessa e il Drago, testo e regia Enrico Falaschi, da un soggetto di Angelo Italiano, con Serena Cercignano e Alberto Ierardi, una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che ci aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze, sull’importanza di non aver paura del diverso da noi, sul potere della gentilezza e sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi. Uno spettacolo multidisciplinare dove il teatro d’attore viene integrato e arricchito da una serie di elementi propri del teatro di figura e di un bagaglio legato alla tradizione del teatro canzone, fatto di musiche dal vivo e canzoni originali composte con un linguaggio adatto alle giovani generazioni.

PROGRAMMA

CINEMA

martedì 28 luglio ore 21:30

PICCOLE DONNE

giovedì 30 luglio ore 21:30

LA FAMIGLIA ADDAMS

venerdì 31 luglio ore 21:30

ODIO L’ESTATE

domenica 2 agosto ore 21:30

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

TEATRO

sabato 1 agosto ore 21:30 Spettacolo per famiglie

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

Fonte: Ufficio Stampa