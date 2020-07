Nuovi servizi a Signa con la fibra ottica

Una rete completamente in fibra ottica di ultima generazione per cittadini e imprese. E’ quella che realizzerà Estracom nel Comune di Signa utilizzando infrastrutture in tecnologia FTTH (FIBER TO THE HOME, la fibra che arriva direttamente nelle abitazioni).

Dopo aver cablato con tecnologia FTTH l’area industriale dei Colli, grazie all’interconnessione del Comune di Signa con la MAN (Metropolitan Area Network), Estracom ha realizzato una rete in fibra ottica di circa 10 km assicurando la connessione di tutti gli uffici pubblici, compresi Municipio e istituti scolastici, oltre che servizi di videosorveglianza.

Estracom intende ora realizzare nel Comune di Signa una rete completamente in fibra ottica in tecnologia FTTH (fibra fino a casa) secondo gli standard infrastrutturali di ultima generazione. Pur restando nella totale proprietà di Estracom, la rete verrà commercializzata e manutenuta per 20 anni da Open Fiber che consentirà ai cittadini di poter stipulare contratti con i vari operatori delle TLC, nazionali e locali.

Il progetto del Comune di Signa, per il quale la società del gruppo Estra investirà circa 1,5 milioni di euro, prevede:

• la copertura di 5.328 unità abitative;

• la posa di circa 40 km di infrastruttura di cui più del 60% verrà realizzata grazie al riutilizzo di cavidotti e infrastrutture di rete esistenti, evitando nuovi scavi;

• la possibilità per i cittadini di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit/sec assicurando così perfomance elevate, affidabilità di connessione e maggiore efficienza rispetto alle tecnologie tradizionali in rame.

“Un momento importante, destinato a cambiare la realtà della nostra comunità – sostiene Giampiero Fossi, Sindaco di Signa – Una fibra ultraveloce che coprirà quasi i ¾ della popolazione signese, di cui godranno cittadini e imprese. Uno strumento che ci permetterà di arrivare ovunque, in qualsiasi momento, per un’interazione veloce e senza confini. La fibra come necessità, sinonimo di progresso e miglioramento: strumento oramai fondamentale, per cittadini e amministratori, legato al lavoro, alla vita e allo sviluppo della nostra comunità”.

Una rete che permetterà ulteriori servizi per cittadini e lo stesso Comune: e-learning, domotica, WI-FI pubblico, telelavoro, telemedicina, e-commerce, gestione digitalizzata della pubblica amministrazione.

“Accogliamo con enorme favore ed entusiasmo iniziative come questa - afferma l’assessore alla manutenzione Marinella Fossi -; un intervento che porterà un reale, fattivo miglioramento a noi tutti. Una partnership, quella con Estracom, avviata anni fa e grazie alla quale è già stata portata un’infrastruttura sulla Dorsale. Adesso invece, si procede col cablaggio della zona industriale e, nel giro di un anno e mezzo circa, la promessa di una coperta del territorio quanto più estesa possibile".

“L’emergenza Covid ha messo in luce le potenzialità della rete in fibra ma anche quanto ancora ci sia da fare in termini di infrastrutture nel nostro Paese - dichiara Fabio Niccolai Direttore generale Estracom - la nostra società è stata tra le prime a investire nelle reti di TLC, per questo oggi siamo in grado di lavorare su tecnologie sempre più avanzate confrontandoci con tutti i maggiori operatori del mercato per offrire a enti e imprese servizi sempre più innovativi e che agevolano la vita delle comunità. Una fibra non solo per aziende quindi ma anche per cittadini. Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale siamo arrivati a velocizzare i tempi di realizzazione e, per i primi di agosto, contiamo di iniziare i lavori di scavo – partenza da via Roma per poi andare a cablare tutto il centro di Signa”.

Fonte: Ufficio Stampa