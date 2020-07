Omaggio a Caruso al Le Signe Art Festival

Dopo l’inaugurazione di ieri a Ponte a Signa in occasione della festa di Sant’Anna a Lastra a Signa Le Signe Art Festival, il cartellone di appuntamenti estivi promossi congiuntamente dal Comune di Lastra a Signa e Signa, prosegue domani martedì 28 alle 21 con l’evento Omaggio a Caruso-la voce eterna in piazza Pertini, trasformata per l’occasione in un Parco della Musica, con l’esibizione del soprano Barbara Marcacci e al pianoforte il maestro Cristiano Manzoni che eseguiranno alcune delle più famose arie di opere liriche e a seguire la sfilata a cura di MITA Academy ispirata alle atmosfere carusiane.

Mercoledì 29 luglio alle 21 presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio sarà inaugurata la mostra di artiste locali Lo sguardo delle donne, la luce della vita a cura della Sez. Soci Coop Le Signe (curatrice Anna Prunecchi Poli). La serata continua con la coreografia Life di e con Cristina Poli e la performance teatrale La guerra delle donne di Luigi Bicchi e Compagnia Mald’estro.

Fonte: Ufficio Stampa