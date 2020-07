Pontedera, in carcere due uomini

Due arresti da parte dei carabinieri di Pontedera negli scorsi giorni. Un 44enne è finito in carcere perché già sottoposto all'obbligo di dimora nel Casertano per reati contro il patrimonio. Il tribunale di Pisa aveva aggravato la misura con la custodia cautelare in carcere. Per questo è finito al 'Don Bosco' di Pisa. Stessa sorte per un 38enne. Per lui la misura cautelare è giunta dalla Corte di Appello di Firenze. Su di lui pendeva il divieto di dimora nella provincia fiorentina.