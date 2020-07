Ristrutturazione con tendone tricolore a Pontedera

Parlare di mecenatismo è magari eccessivo ma l’iniziativa di Bracaloni Assicurazioni va sicuramente in quella direzione. Dal 24 luglio infatti in via Gotti, in pieno centro di Pontedera, un grande tendone ammanterà i lavori di ristrutturazione di un antico palazzo cittadino che grazie al contributo di Bracass verrà restituito al suo originale splendore.

L’importanza di questa iniziativa però va sicuramente molto oltre il pur meritevole intervento edilizio. Infatti il tema di fondo sarà l’esortazione che dal telo scenderà a tutti, alle imprese come ai privati, a ripartire dopo i mesi di emergenza sanitaria dal valore che maggiormente caratterizza l’Italia, la bellezza. Bellezza scelta anche come elemento unificante per un progetto imprenditoriale che va oltre i confini della singola azienda e vuole aiutare a fare squadra tra imprenditori di settori differenti oltre che tra colleghi assicuratori, offrendo tutti insieme nuove opportunità al tessuto economico e sociale di Pontedera.

Questo messaggio, il cui visual è frutto della creatività artistica dello studio Vegni Design, campeggerà sul grande telo che tra il 24 e il 28 luglio verrà steso a copertura del cantiere.

“Credo che ogni impresa abbia il dovere, soprattutto oggi, di fare squadra con le altre e io ho deciso di fare la mia parte dando il nostro contributo per rendere migliore l’ambiente in cui operiamo. Per questo quando ho scelto di intraprendere questa ristrutturazione ho deciso che donare bellezza alla nostra città avrebbe dovuto essere la linea guida anche di tutte le altre nostre attività. E come io sono stato contagiato dalla ricerca della bellezza che le amministrazioni cittadine da anni stanno cercando di perseguire- così vorrei essere a mia volta contagioso nei confronti dei miei colleghi imprenditori, coinvolgendoli nei progetti che stiamo preparando, perché il business crea vero progresso solo quando crea frutti per tutti. E, tra i frutti che si possono creare, la bellezza è sicuramente il frutto più meraviglioso, specie quella che alberga dentro di noi.” spiega Marco Bracaloni, titolare di Bracass autore dell’iniziativa.

Il sindaco Matteo Franconi a questo riguardo racconta che “…quando Marco mi ha raccontato della sua idea sono rimasto colpito da quanto profondo e importante fosse il sentimento di amore per questa città ma soprattutto per questa comunità, fatta di persone prima ancora che di imprese. E il tema che ha scelto, questa bellezza che crea un contagio finalmente positivo e gioioso, è un messaggio importante per tutti noi.” E conclude: “Ho visto i progetti e le iniziative che Bracass attiverà nella nuova sede e sono rimasto sorpreso da quanto queste siano rivolte a scatenare fermenti positivi nel tessuto economico e sociale della città. Non sta a me parlarne nel dettaglio ma posso dire che la bellezza di cui parla il telo qua fuori è nulla rispetto a quella che il progetto di Bracaloni prevede di realizzare nel cuore di Pontedera nei prossimi anni.”

Il cantiere inizierà i suoi lavori in autunno e si prevede che questi termineranno tra diversi mesi; l’invito alla bellezza di Bracass quindi accompagnerà la vita cittadina almeno fino all’inizio del prossimo 2021.

Fonte: Ufficio Stampa