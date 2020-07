Centro diurno e Rsa, uno spazio per tutte le generazioni: il progetto a Smam sulle ex scuole elementari

Questa mattina il Comune di Santa Maria a Monte ha presentato il progetto di un nuovo spazio che nascerà a Cerretti, nell'area delle ex scuole elementari di San Sebastiano. Qui sorgerà una nuova struttura che ospiterà l'incontro tra più generazioni, adatto a tutti, da 0 a 120 anni, contenente al suo interno una Rsa.

“Questo progetto rappresenta davvero una speranza per il futuro, un futuro per i nostri cittadini più anziani ma anche direi per tutti noi. S.Maria a Monte ha discusso per anni della possibilità di avere sul proprio territorio una casa di riposo, come si chiamavano allora, e di un centro diurno successivamente. Una discussone sterile che non ha portato a niente e che si è incentrata esclusivamente su un luogo del centro storico del nostro comune: le ex scuole elementari di San Sebastiano . Di fatto tante parole, molte polemiche ma niente di concreto è stato fatto. Come Amministrazione abbiamo proposto per l'area delle ex scuole elementari di SMAM il PROGETTO 0-120, uno spazio che favorisca l’incontro tra le generazioni: bambini, giovani, adulti, associazioni ma anche anziani e disabili e cittadini avranno un luogo dove incontrarsi, dove crescere insieme, adatto a tutti i cittadini, da ZERO a 120 anni. A San Sebastiano sorgerà quindi una nuova struttura che mai avrebbe potuto contenere una Rsa come questa che viene presenta oggi a Cerretti.

La RSA di Cerretti sarà molto più grande: potrà accogliere fino a 80 persone non autosufficienti, il centro diurno 12 anziani, sono previsti anche importanti servizi: un campetto di calcio con servizi collegati e uno spazio per un oratorio che mancavano a Cerretti, una palestra all’interno della struttura che sarà aperta anche per alcune attività alla popolazione. Questo intervento ben si colloca a Cerretti. Nella nostra azione amministrativa abbiamo caratterizzato le diverse località del nostro comune facendone di ognuna un valore aggiunto per tutto il territorio comunale . Ciascuna ha una peculiarità e una propria forte identità, Cerretti ha già una spiccata caratteristica ambientale alla quale si aggiunge anche una particolare attenzione alle persona, che grazie al lavoro, non solo religioso, dei Padri di Cerretti che viene svolto quotidianamente, verso i giovani, i bambini ma direi verso tutta la popolazione. Anche per questo il progetto che nasce oggi non poteva e non doveva essere proposto nel centro storico ma è veramente perfetto per Cerretti. L’area individuata è facilmente accessibile, vicina ai servizi principale e ben raggiungibile non solo da SMAM ma anche dai comuni vicini, tanto da essere posta nel centro tra 4 distinte aree: Valdarno, Valdera, l'area pisana e quella lucchese. L’intervento, credo verrà apprezzato, sostenuto, e fatto proprio da tutti i cittadini di Cerretti e dall’intero comune.” dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

“Questo progetto nasce come opera di interesse pubblico e necessita di una variante urbanistica che verrà presenta al consiglio comunale di domani sera e inizierà il suo percorso per la sua realizzazione, sarà quindi possibile accogliere il contributo di tutti perché quest’opera sia una risposta vera, importante per il futuro della nostra comunità, un’opera per Cerretti ma chiaramente fondamentale per tutto il nostro comune. Un aspetto sicuramente da sottolineare è anche la ricaduta economica sul nostro territorio: questa struttura porterà circa 50 nuovi posti di lavoro che per il nostro comune, in un momento come questo, rappresentano un'occasione imperdibile. Oltre alla struttura e agli spazi ad essa dedicata l’area avrà a disposizione un grande spazio di circa 3 ettari di terreno e questo permetterà alla struttura di diventare anche un luogo di aggregazione, per bambini e ragazzi, e quindi anche di confronto tra generazioni, un luogo che si integrerà quindi con la popolazione, in particolare di Cerretti ma anche di tutto il nostro comune.” dichiara Silvano Melani, delegato all'Urbanistica.

“La Struttura che viene presentata oggi a Cerretti rappresenta un'opportunità per il futuro dei nostri anziani. Nel progetto presentato emerge chiaramente che sarà un luogo dove le famiglie potranno affidare con sicurezza ed affidabilità i propri anziani. Siamo certi che la qualità del servizio reso sarà simile a quello dell' RSA “Madonna del Rosario” di Orentano, che noi conosciamo per le varie attività svolte dagli ospiti della struttura . Essa costituisce un'eccellenza nel campo delle residenze assistite per gli anziani. Importante sarà anche il centro diurno che permetterà agli anziani autosufficienti di trovare un luogo a loro congeniale, nel quale competenza e professionalità costituiranno i cardini per trascorrere intere giornate in serenità e combattere così la solitudine. Ciò da' aiuto alle famiglie. L'apporto infine dato dai Padri di Cerretti e dalla presenza religiosa che sarà parte integrante della struttura rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra comunità. L'augurio è che questa struttura arrivi prima possibile a compimento.” dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco Manuela Del Grande.