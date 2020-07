Scuolabus Empoli, tempo fino al 5 agosto per confermare

Trasporto scolastico, è possibile presentare domanda entro il prossimo 5 agosto. Per chi non avesse presentato richiesta del servizio di trasporto scolastico entro la data utile del 31 maggio scorso, ma avesse usufruito dello scuolabus nell’anno scolastico 2019/20 e fosse invece ad oggi interessato a richiederlo è possibile presentare domanda ancora per qualche giorno.

Si tratta di una riapertura dei termini dedicata alle sole riconferme relative al servizio di trasporto scolastico, al fine di verificare le effettive esigenze dell’utenza e organizzare il servizio in vista della riapertura delle scuole a settembre, dato atto delle incertezze collegate all’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Come detto la scadenza è mercoledì 5 agosto.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo a questo link: https://www.empoli.gov.it/news/modulistica-pre-scuola-mensa-trasporto-2021. A questo link sono presenti altre informazioni relative ai servizi scolastici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa