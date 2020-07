Siena, Donna in stato di disagio psicofisico sottoposta a T.S.O

Sabato 25 luglio, in tarda mattinata a Siena, una donna in stato di disagio psicofisico è stata sottoposta a T.S.O. Sul posto è intervenuto l'equipaggio delle 'Nibbio' della Polizia di Stato di Siena, dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini per atteggiamenti molesti.

Gli agenti, una volta accertata l'impossibilità della donna di provvedere alle sue necessità a causa di un evidente disagio psicofisico, hanno richiesto l'intervento del personale medico del 118. Constatato il precario stato di salute psichiatrico della donna, è stata infine trasportata presso l'ospedale di Siena con conseguente ricovero.

In collaborazione con la polizia municipale, gli agenti hanno anche avviato la procedura per la sottoposizione al T.S.O ai fini di cura all'Ospedale di Siena.