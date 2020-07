Teatrino al Pinocchio, il programma della settimana

L’arena estiva per le famiglie il Teatrino al Pinocchio a San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, un progetto del Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato prosegue la settimana, dal 28 al 2 agosto, con uno spettacolo di teatro di prosa e appuntamenti per le famiglie, differenziati per le varie fasce d’età, per tutti i gusti.

il Teatrino al Pinocchio si conferma un’occasione di arricchimento per gli spettatori, per i bambini e per le famiglie, che hanno vissuto, nei mesi trascorsi, momenti difficili per la lontananza dalla loro quotidianità.

Martedì 28 luglio alle 21:30 arriva la compagnia La Contrada con Biancaneve. Non aprite quella porta, in modo ironico e divertente, lo spettacolo vuole mostrare ai bambini la protagonista della celebre fiaba un po’ diversa. È un percorso tra luci e ombre, come avviene quando si cammina nel bosco, finché il sostegno degli altri e la forza dell’amore non aiutano il passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Mercoledì 29 luglio alle 21:30 è un appuntamento di teatro di prosa con Decamerone - Inganni, Amori e Italiche Virtù, con la regia di Enrico Falaschi, liberamente tratto da Decamerone di Giovanni Boccaccio, con Claudio Benvenuti, Alberto Ierardi, Marta Paganelli, Marco Sacchetti, Giorgio Vierda.

Il Decamerone è in assoluto il capolavoro di Giovanni Boccaccio, autore certaldese che è stato il principale narratore della letteratura volgare delle Origini e uno dei principali scrittori in prosa di tutta la nostra tradizione.

L’influenza della sua opera sulla prosa narrativa italiana è stata grandissima e l’aggettivo “boccaccesco” è diventato sinonimo di provocatorio e dissacrante, forse al di là delle intenzioni dell’autore, come nel caso delle trasposizioni cinematografiche Boccaccio ’70, diretto a più mani da De Sica, Monicelli, Fellini e Visconti, oppure Decameron di Pier Paolo Pasolini.

Lo spettacolo Decamerone – Inganni, Amori e italiche Virtù è un percorso in cui trovano spazio il gusto per la beffa dal sapore tipicamente toscano, l'ingegno, la fortuna, l'eros e la dissacrazione del potere, attraverso un scelta di alcune novelle più divertenti, create dall'autore certaldese nelle quali, tuttavia, è possibile trovare un forte rimando all'Italia di oggi. Questo Decamerone è uno specchio deformante, nel quale, ridendo dei nostri antenati del XIV secolo, è possibile scorgere anche qualcosa di noi stessi.

Giovedì 30 luglio alle 21:30 è la volta dello spettacolo La principessa e il drago, una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali.

Venerdì 31 luglio alle 21:30 è in scena Mignolina Rap, uno spettacolo con canzoni, musica e meravigliosi pupazzi in gommapiuma, che affronta in modo suggestivo e affascinante la problematica dei rifiuti e la grave situazione di degrado della natura.

Domenica 2 agosto chiude la settimana Il chicco di grano, una favola dal sapore antico, con pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni.

Il Teatrino al Pinocchio, è un esempio unico in tutta la Toscana, che ospita spettacoli per famiglie e bambini e teatro di prosa dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle ore 21:30

per i mesi di luglio, fino all’11 settembre.

L'iniziativa incontra l'interesse e il sostegno di Unicoop Firenze, Consorzio Artigiani Sanminiatese, Pallets Bertini Group, Ms Group, Scatolificio Saico,

martedì 28 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

BIANCANEVE

mercoledì 29 luglio ore 21:30 – Teatro di prosa

DECAMERONE

giovedì 30 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

venerdì 31 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

domenica 2 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

Biglietto

spettacoli per bambini famiglie

Intero 6 € | Ridotto 5 €

Teatro Prosa

Intero 10 € | Ridotto 8 €

Toscana delle Arti: ingresso gratuito

RIDUZIONE UNICOOP FIRENZE. Under 25, Over 65.

SCEGLI Il Teatrino al Pinocchio

carnet a 11 spettacoli a scelta per famiglie e bambini

50 €

Il Teatrino al Pinocchio

Arena estiva per famiglie

Campo da basket, adiacente la Casa Culturale

San Miniato Basso

Info e prenotazione (vivamente consigliata):

info@teatrinodeifondi.it

www.teatrinodeifondi.it

tel. 370 3687878

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa