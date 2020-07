Trasporto scolastico, rimborsi a Casciana Terme Lari

L’Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari rimborsa la tariffa del trasporto scolastico alle famiglie iscritte al servizio.

A causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura improvvisa delle scuole, sono stati interrotti infatti anche i servizi di mensa e trasporto scolastici. Mentre però per il servizio di refezione, gli utenti pagano in base ai pasti che effettivamente consumano, con il trasporto le famiglie pagano una tariffa annuale.

Al riguardo l’Amministrazione ha quindi deciso di restituire alle famiglie la quota parte corrispondente ai giorni di chiusura della scuola. Pertanto anche per il trasporto scolastico le famiglie si ritroveranno ad aver pagato esclusivamente per i giorni in cui il servizio è stato effettivamente garantito.

“Come Amministrazione ritenevamo questa operazione un atto dovuto nei confronti delle famiglie - dichiara il Sindaco Mirko Terreni - La situazione a livello nazionale è molto complessa: in questo momento le famiglie sono molto sotto pressione sia dal punto di vista sociale che economico. Per questo motivo, per non appesantire ulteriormente il carico già molto pesante a causa dell’emergenza tuttora in corso, abbiamo deciso di intervenire anche su questo fronte, restituendo agli utenti la cifra corrispondente al servizio non erogato.”

Nello specifico ad ogni utente verrà rimborsato il 36% dell’intero importo dovuto a titolo di tariffa annuale di trasporto, corrispondente ai 76 giorni di mancato svolgimento in presenza dell’attività didattica, fatto salvo quanto effettivamente saldato da ciascun utente. Nei prossimi giorni saranno forniti dal Comune di Casciana Terme Lari tutti dettagli su come ottenere il rimborso

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio stampa