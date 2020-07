Un libretto per aperture e chiusure dei negozi di Castelfranco

È attiva la raccolta dati relativi alle attività a contatto con il pubblico di Castelfranco, Orentano, Villa Campanile e Galleno per la redazione di una brochure digitale che resterà consultabile online per tutto l'anno.

Il Comune di Castelfranco di Sotto sta predisponendo un libretto da sfogliare in formato virtuale, sia da pc che da smartphone, dove poter consultare le informazioni utili su aperture, chiusure e orari delle attività castelfranchesi.

“Quest’anno la modalità per partecipare essere inseriti nella brochure informativa che ormai da molti anni informa la cittadinanza sui periodi di aperture e chiusure delle attività presenti sul territorio comunale sarà più semplice e veloce – ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico, Ilaria Duranti - . Per fornire i propri dati all’Amministrazione non si dovranno più consegnare moduli cartacei, ma basterà utilizzare la piattaforma web messa a disposizione dall'Amministrazione. Basteranno quindi pochissimi passaggi per inviare in maniera digitale le informazioni relative alla propria attività pronte per essere elaborate e utilizzate nella brochure. Un'altra interessante novità sta nel poter consultare il fascicolo da dispositivo mobile in qualsiasi momento. L'iniziativa, nata come “Agosto a portata di mano”, che solitamente serviva ad informare la cittadinanza sulle aperture e chiusure durante l'estate, si estende a tutto l'anno. La brochure sarà infatti consultabile e aggiornabile durante tutto il corso del 2020”.

“Durante i mesi del lockdown ci siamo tutti abituati ad utilizzare la tecnologia rendendo alcune procedure più veloci e semplici. Da qui infatti è nata l’idea di provare ad avere una raccolta dati digitale e una brochure anch’essa consultabile online”, conclude l’Assessore.

Come inviare i propri dati

Per permettere all’Amministrazione Comunale di raccogliere e pubblicizzare le informazioni relative a tutte le attività a contatto con il pubblico del territorio, è necessario collegarsi al link sotto indicato e compilare le maschere informative, con i dati della propria attività, trasmettendo il tutto, in via automatica, al termine della compilazione. È sufficiente compilare le maschere che appaiono sul video, con alcuni campi obbligatori, e al termine cliccare il tasto INVIA.

È possibile inviare le informazioni entro e non oltre la data del 29 luglio. Per ogni ulteriore chiarimento in merito: 0571/487232 – suap@comune.castelfranco.pi.it.

Ecco il link dove inserire i propri dati: https://painnovativa.it/comune/castelfrancodisotto/raccolta-recapiti-e-periodi-di-ferie-attivita-commerciali/

A partire dal mese di agosto l’Amministrazione diffonderà i dati raccolti sul proprio sito ufficiale, in una apposita sezione, dando informazione alla cittadinanza sulle attività ed i servizi che queste offrono.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa