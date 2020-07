Veterani dello sport di Pistoia, scomparso il Presidente Gianfranco Zinanni: il ricordo di soci e amici

L’unione nazionale veterani dello sport di Pistoia, con dispiacere e immensa tristezza, comunica la scomparsa del suo Presidente Gianfranco Zinanni.

Da sportivo, ha combattuto negli ultimi mesi con una malattia che questa notte ha avuto la meglio. I soci e gli amici lo ricordano con immenso affetto per la sua costante disponibilità e gentilezza e per l’esempio di correttezza e di dedizione che è stato per tutti.

Gianfranco lascia la moglie, le due figlie (ex pattinatrici come lui) e gli adorati nipoti, Matteo studente di medicina e la piccola Giulia. Tutto il gruppo UNVS si stringe in un abbraccio intorno alla famiglia alla quale Gianfranco era attaccatissimo.

La sua sezione UNVS lo ricorderà sempre felice in occasione del suo Ottantesimo compleanno, celebrato lo scorso dicembre con una festa a sorpresa organizzata insieme alle figlie, un momento di allegra convivialità in suo onore che lo commosse. La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 29 luglio nella Chiesa di Gello.

Il ricordo di Francesca Bardelli, Vice Presidente Nazionale UNVS: "Addio al mio miglior compagno di avventure sportive"

Se ne va un altro pilastro dello sport pistoiese. Un amico di tutti, una persona disponibile, attiva, sempre pronta ad impegnarsi con il sorriso in qualsiasi iniziativa di carattere sociale e sportivo della nostra città. Una perdita che mi addolora e lascia un grande vuoto fra quanti lo conoscevano. Fin da giovane impegnato nel pattinaggio artistico presso gli Ex Combattenti, si è sempre dedicato allo sport nel ruolo di dirigente e poi di fondatore, segretario e presidente dei Veterani sportivi. La nostra associazione, nata 20 anni fa, lo ha costantemente visto quale colonna portante, il fulcro di riferimento per tutte le tipologie di soci: curava i rapporti con i nomi importanti delle diverse discipline, a cominciare da Celina Seghi con la quale aveva un rapporto speciale; coinvolgeva e faceva sentire partecipi i soci più anziani ai quali non mancava mai di riferire su ogni iniziativa e evento associativo; si occupava dei soci-atleti ancora in attività, organizzando i campionati di sci, calcetto, atletica, le gare ciclistiche, le maratone e quant’altro fosse necessario per mantenere la sezione attiva e funzionante, tanto da farne crescere costantemente il numero di aderenti.

Bardelli e Zinanni durante una manifestazione UNVS

Ogni primavera la premiazione dell’Atleta dell’Anno, che è divenuto un evento che coinvolge tutto lo sport provinciale e ha assunto la dimensione di un vero Gran Gala dello sport, dà alla sezione UNVS Pistoia lustro e notorietà, grazie al lavoro dell’intero Consiglio Direttivo e in particolare di Gianfranco che a conclusione della manifestazione era solito tirare un sospiro di sollievo, rallegrandosi di aver premiato tanti giovani campioni in erba, pieni di speranza, ai quali piaceva dire che il premio dei Veterani avrebbe portato loro fortuna per un radioso futuro. Non sono pochi i casi in cui le sue parole sono state premonitrici, perché molti di quei ragazzini sono ad oggi nomi noti del panorama sportivo nazionale e mondiale.

Quando arrivai nell’associazione ero giovane e mi assegnarono un incarico di responsabilità per il quale ero certamente inesperta, ma c’era Gianfranco che fin dal primo momento mi supportò e consigliò, lui che non voleva ruoli importanti, che preferiva lavorare dietro le quinte e che nel 2017 accettò di sostituirmi nel ruolo di Presidente della sezione solo per permettermi di diventare Vicepresidente nazionale, perché era fiero e orgoglioso che Pistoia potesse avere un rappresentante nel più alto organismo italiano.

Senza di lui la nostra sezione non sarà più la stessa, ma andremo avanti impegnandoci a mantenere i livelli operativi che abbiamo raggiunto grazie al suo attivismo e alla sua disponibilità. La prossima Festa dell’Atleta dell’Anno sarà intitolata alla sua memoria e da quella edizione encomieremo un atleta in più, istituendo il premio “Gianfranco Zinanni”.

Fonte: UNVS Pistoia