Aeroporti, Pieroni (PD): "In stato di confusione la Lega"

"Brutta cosa rincorrere il consenso a tutti i costi, in particolare quando non capisci dove conviene stare - afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni sulle giravolte leghiste rispetto agli aeroporti toscani -. Succede quando non si ha a cuore lo sviluppo di una Regione, di un territorio, né il rispetto dell'ambiente.

La confusione aeroportuale di Matteo Salvini è la seguente: sì alla pista lunga di Peretola concorrenziale di Pisa da 2.400 mt, poi rivedere il vecchio progetto, riferendosi alla sentenza del Consiglio di Stato (febbraio scorso) che bocciava i ricorsi contro la decisione del Tar sul decreto di Valutazione impatto ambientale, poi chissà quale altra posizione abbraccerà... Nel frattempo ha smentito la candidata della Lega alla presidenza della Regione Susanna Ceccardi.

Inoltre Salvini-Ceccardi non hanno specificato che per sviluppare il sistema aeroportuale toscano (e farlo diventare il terzo polo nazionale) dovrà essere Pisa a trainare la crescita come scalo intercontinentale, con Firenze city airport. Nel mezzo ci sta la linea Fs veloce che colleghi le due città entro mezz'ora e avvicini Pisa all'alta velocità. Solo che Salvini è nel mezzo sì, ma all'indecisione su dove conviene schierarsi" - conclude Pieroni -.

Fonte: Ufficio stampa