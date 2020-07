Asilo nido l'Aquilone pronto a settembre, Cosentini: "Primo di cinque interventi sulle scuole"

“I lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico all’asilo nido l’Aquilone a San Frediano a Settimo procedono spediti ed entro l’estate il cantiere sarà consegnato. Un' intervento da 146 mila euro programmato che andrà a riqualificare completamente la struttura che per settembre sarà pienamente a disposizione dei bambini e delle famiglie”.

Così Leonardo Cosentini candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali e assessore all’istruzione del Comune di Cascina che questa mattina si è recato in sopralluogo, insieme all’assessore Roberto Sbragia per monitorare lo stato di avanzamento die lavori. “I lavori – spiega Cosentini – prevedono il rifacimento del cappotto termico della struttura, oltre che la riqualificazione degli infissi e l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’autosufficienza energetica della scuola. Si tratta – conclude Cosentini – del primo di cinque cantieri e interventi sulle scuole per consegnare a studenti, famiglie, insegnanti e corpo scolastico, strutture ampiamente riqualificate”.

Fonte: Ufficio Stampa