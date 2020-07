Abbattute le barriere architettoniche al Parco del Tasso

Sono terminati i lavori al parco del Tasso per rendere l’area verde accessibile e sicura anche ai bambini diversamente abili. Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche ha previsto, con un investimento di 60mila euro, il rifacimento della pavimentazione dell’area giochi per renderla fruibile a tutti. Piccoli ritocchi verranno completati nel periodo autunnale.

Iniziati a metà giugno, gli interventi hanno previsto la sostituzione della pavimentazione, creando un sottofondo drenante che è stato ricoperto da una nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma. Inoltre è stato sostituito il cordolo in legno che delimitava l’area gioco.

La progettazione della nuova area è stata guidata dalla volontà dell’Amministrazione di rendere maggiormente fruibile l’area giochi che, a causa della sua conformazione - soprattutto in periodo invernale-, era soggetta ad allagamenti. Un’altra problematica risolta dal progetto dall’ufficio del verde pubblico è quella delle barriere architettoniche, che sono state abbattute per rendere l’area utilizzabile anche dai bambini diversamente abili.

Come sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, l'intervento si è reso necessario in quanto l’area giochi non era utilizzabile dai bambini diversamente abili a causa del gradino che si era creato tra la pavimentazione dei percorsi laterali, il piano di campagna e la corteccia calpestabile. La vecchia pavimentazione antitrauma, realizzata in corteccia di pino, si è rilevata non duratura e poco efficace, mentre il nuovo progetto in resina colata assicura una maggior resa, ha un impatto visivo migliore e garantisce l’accessibilità ai giochi a tutti.

Adesso è in fase di appalto un nuovo impianto di illuminazione per il percorso principale e l’area giochi al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area la sera e nei pomeriggi invernali.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa