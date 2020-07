Le iniziative in programma martedì 28 luglio 2020 sono state cancellate in segno di rispetto e di partecipazione per il grave lutto che ha colpito la comunità di Bassa, ossia la morte della 16enne Elena Pieragnoli. La lettura inclusa nel Giardino dei Libri prevista nel pomeriggio di oggi al Parco dell'Albereta di Bassa non avrà luogo, mentre la proiezione cinematografica in programma stasera in Piazza Dante Desideri a Cerreto Guidi è stata rinviata.