Bilancio, fontanelli, scuole: Consiglio comunale a Montespertoli

La Presidente Giulia Pippucci ha convocato il Consiglio Comunale che si svolgerà al Centro per la Cultura del Vino 'I Lecci', per garantire le misure di sicurezza, alle ore 17.00 di giovedì 30 luglio 2020.

Punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute del 18/6 e 9/7;

2. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito agli impianti di allarme delle scuole del capoluogo;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito allo stato di manutenzione della recinzione del Parco Urbano;

5. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito al ripristino dei fontanelli di acqua potabile;

6. Approvazione del Regolamento per la disciplina del ritrovamento di oggetti smarriti;

7. Tassa sui rifiuti (Tari) - Approvazione delle tariffe Tari 2020 e delle relative determinazioni;

8. Art. 193 del D.lgs. 267/2000 e art. 78 del regolamento di contabilità: monitoraggio degli equilibri finanziari e verifica del permanere degli equilibri del bilancio dell'esercizio 2020;

9. Assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.lgs 267/2000;

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa