Borse di studio da 10mila euro per iscriversi a Advanced Molecular Sciences

Un percorso di formazione focalizzato sulla chimica dei materiali e sulla chimica applicata alle scienze della vita finalizzato a creare profili altamente specializzati per l’attività di ricerca di base o per la ricerca e lo sviluppo industriale. E’ quanto propone il corso di Laurea Magistrale “Advanced Molecular Sciences” del Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze che mette a bando dieci borse di studio da 10mila euro per i nuovi iscritti, grazie al progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018-2022” finanziato dal Miur. Per partecipare c’è tempo fino al 31 agosto.

Il corso viene tenuto interamente in lingua inglese e prevede lezioni teoriche, seminari di personalità scientifiche internazionali e attività sperimentali svolte anche in laboratori di ricerca. Il corso fornirà inoltre elementi di altre discipline come Biologia, Medicina e Scienza dei Materiali.

L’inizio delle lezioni (in presenza e contemporaneamente in diretta su piattaforma interattiva) è fissato per il prossimo 21 settembre. I laboratori si svolgeranno invece dal 23 novembre al 18 dicembre 2020, secondo un calendario che verrà reso disponibile online alla pagina www.master-ams.unifi.it

Il comitato di indirizzo del Corso di Laurea presenta rappresentanti di numerose aziende di livello nazionale ed internazionale (GSK, P&G, ENI, Eli Lilly, ST Microelectronic ed altri) che favorirà lo svolgimento di tirocini presso aziende esterne o enti di ricerca italiani e internazionali.

“Advanced Molecular Sciences” rientra nell’offerta formativa dei corsi di laurea magistrale in lingua in inglese dell’Ateneo fiorentino di cui fanno parte anche Natural Resources Management for Tropical Rural Development (Agraria); Architecture (Curriculum: "Architectural Design") (Architettura); Design of Sustainable Tourism Systems, Economics and Development, Finance and Risk Management (Economia e Management); Geoengineering (Ingegneria); Geography, Spatial Management, Heritage for International Cooperation (Scuola di Studi Umanistici e della Formazione); Computer Science (Curriculum: "Resilient and Secure Cyber Physical Systems") (Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali); International Relations and European Studies (Scuola di Scienze politiche).

Fonte: Università di Firenze