Cabinato 'dimezzato', il tetto rimane in Fi-Pi-Li e crea disagi al traffico

La copertura superiore di un camion telonato è stato il carico disperso quest'oggi lungo la Fi-Pi-Li che ha causato disagi alla viabilità. In questo martedì di fine luglio, dopo mezzogiorno tra le uscite di Empoli ed Empoli Ovest in direzione Mare è rimasta a terra la copertura del camion, restringendo la carreggiata a una sola corsia, quella di sorpasso come si può vedere anche in foto.

Non solo la superstrada: intorno alle 13 nell'autostrada A1 sono stati fino a 5 km di coda per veicolo fermo o in avaria tra Calenzano e Bivio A1/Variante di Valico verso Nord.