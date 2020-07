Comune di Peccioli esce dall'Unione Altavaldera: la lettera di recesso

Peccioli uscirà dall'Unione del Comuni Parco Altavaldera. La comunicazione è ufficiale dopo la decisione, deliberata ieri 27 luglio dal Consiglio Comunale a Peccioli, di recedere dall'Unione. Dal 1° ottobre 2020 il Comune gestirà direttamente tutti i servizi.

Con una lettera il Comune di Peccioli e il suo primo cittadino, Renzo Macelloni, indicano agli altri membri dell'unione e ai loro sindaci le volontà di Peccioli e gli adempimenti derivanti dal recesso. La lettera, inviata oggi per posta elettronica certificata, è indirizzata al Presidente dell'Unione Parco Altavaldera Mirko Bini che ricopre anche le vesti di sindaco di Terricciola, al sindaco di Chianni Giacomo Tarrini e al sindaco di Lajatico, Alessio Barbafieri, componenti dell'Unione.

"Lettera di recesso Comune di Peccioli dall'Unione Parco Altavaldera"

Cari colleghi,

a seguito della delibera approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Peccioli nella giornata di ieri, delibera n.12 del 27/07/2020, con la quale l'intestato ente dispone di recedere dall'Unione dei Comuni Parco Altavaldera ai sensi e per gli effetti dell'art.41 dello Statuto del?unione medesima a far data dal 1° ottobre 2020, con la presente di invita formalmente il Presidente e tutti i componenti della Giunta dell'Unione a dare ufficialmente avvio al percorso di recesso, affinché lo stesso diventi operativo nei termini convenuti.

In particolare si chiede che così come previsto dall'art.42 dello Statuto dell'Unione la Giunta ed il suo Presidente si attivino per la predisposizione di un piano che dia conto di tutti i rapporti attivi e passivi, dei beni strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelli conferiti dal Comune di Peccioli, unitamente ad uno schema di convenzione che disciplini il passaggio di obbligazioni, patrimonio, personale e funzioni dall'Unione al Comune medesimo.

Si ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, che eventuali intralci o ritardi negli adempimenti sopra descritti da parte della Giunta, e previsti come dovuti dallo stesso Statuto dell'Unione, costituirebbero un illegittimo impedimento all'esercizio inviolabile e legittimo diritto di recesso da parte del Comune di Peccioli, statuito e consacrato dall'art.41 del medesimo Statuto.

Confidando in una Vostra solerte attivazione, porgo i miei distinti saluti

Renzo Macelloni