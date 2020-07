Concerto dell'accademia Bassi a Villa Caruso

Concerto al tramonto sabato 1 agosto a Villa Caruso alle 20, a cura del quintetto di fiati dell'Accademia Musicale A. Bassi di Montespertoli.

All'interno della rassegna "Voci in Villa", un concerto in omaggio del tenore Amedeo Bassi, contemporaneo di Enrico Caruso e in ottimi rapporti con lui.

Il quintetto di fiati dell'Accademia A. Bassi di Montespertoli, composto da Serena Caremani e Francesca Gheri (flauti), Alessio Donnini (Clarinetto), Marco Bellini (clarinetto basso), Massimo Annibali (corno) eseguirà arie e sinfonie d'opera nel giardino all'italiano della dimora di Enrico Caruso.