Confcommercio Pisa, Luca Ravagni è il nuovo presidente di ConfLitorale

Ha superato i 25 anni di attività imprenditoriale sul litorale pisano, Luca Ravagni è il nuovo presidente di ConfLitorale ConfcommercioPisa. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 27 luglio, contestualmente al rinnovo delle cariche di Marina di Pisa e di Tirrenia. Titolare della cartolibreria Il Birillo, con due punti vendita a Marina di Pisa e Tirrenia, Ravagni succede a Fabrizio Fontani, che esattamente nell'agosto di sette anni fa riceveva l'incarico di dirigere il nuovissimo organismo di Confcommercio di rappresentanza delle imprese della costa pisana. Congratulazioni per la nuova elezione di Luca Ravagni giungono dalla presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini.

“Dobbiamo continuare a parlare con la voce delle imprese” – ha esordito il direttore Federico Pieragnoli - “e collaborare come abbiamo fatto fino adesso, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ravagni ha negozi a Tirrenia e Marina di Pisa, conosce il mondo delle associazioni in quanto è stato presidente del CCN di Tirrenia, la sua decisione di entrare nella nostra squadra è un segnale inequivocabile della bontà e dell'efficacia del lavoro che abbiamo svolto su questo territorio. In poco più di dieci chilometri di costa, possiamo vantare una rappresentanza capillare e significativa, con i nostri direttivi di Marina di Pisa, Tirrenia e Sindacato Balneari Sib. A questo proposito, consentitemi di ringraziare tutti, a partire da Fabrizio Fontani per lo straordinario e ineguagliabile lavoro svolto fino ad oggi, lavoro che proseguirà alla guida dei balneari pisani”.

Il neo eletto presidente Luca Ravagni si è detto emozionato per questa decisione che “lo coinvolge e lo responsabilizza ancora di più rispetto alle tante partite aperte, alle proposte e ai progetti da portare avanti per migliorare il litorale pisano. A breve fisseremo una riunione operativa per entrare nel merito delle questioni”. A fianco di Luca Ravagni alla presidenza di ConfLitorale ci sarà Carla Casini (Edicola di piazza Belvedere).

Nel corso della riunione, Barbara Benvenuti (ristorante Foresta) è stata confermata presidente del direttivo di Marina di Pisa, con Barbara Gherardi (Cantiere Gherardi) in qualità di vicepresidente. A Tirrenia, Virgilio Ruglioni (Tirrenia Doc Cafè) resta presidente e Patrizia Giacobbe (ristorante Gulliver) come vicepresidente.

