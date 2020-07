Coronavirus, 3 nuovi casi positivi a Borgo San Lorenzo e Scarperia: il punto della situazione

A seguito dei 3 casi risultati positivi al Covid-19, due a Borgo San Lorenzo e uno a Scarperia e San Piero i sindaci, rispettivamente Paolo Omoboni e Federico Ignesti fanno il punto della situazione.

Sugli oltre 200 tamponi effettuati in questi giorni, sia come Asl che come privati, risultano oggi 3 nuovi casi positivi covid-19, due a Borgo San Lorenzo e 1 a Scaperia e San Piero, legati sempre ai positivi precedenti.

Un numero in linea coi tanti tamponi fatti. Le persone positive sono tutte asintomatiche, o con sintomi lievi. Le quarantene rispetto ai giorni precedenti sono in drastico calo.

La situazione è sotto controllo dal punto di vista sanitario, nessuna misura restrittiva verrà presa. Basta rispettare le semplici regole che già ci sono.