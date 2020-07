Coronavirus, quattro ospiti dell'Rsa di Montelupo positivi

Il Covid-19 entra di nuovo in una residenza sanitaria per anziani dell'Empolese Valdelsa. Nei giorni scorsi quattro ospiti dell'RSA Il Castello di Montelupo Fiorentino sono risultati positivi ai test e sono stati trasferiti nella clinica di Villa Donatello in cui potranno essere assistiti con le procedure sanitarie adeguate. I quattro casi sono stati confermati dall'Asl Toscana Centro che però precisa che gli ospiti erano debolmente positivi. I test sono stati ripetuti come da prassi: un secondo tampone sarebbe risultato negativo e si è in attesa del terzo. Qualora si negativizzassero tornerebbero nella struttura di Montelupo.

Tutti e quattro gli ospiti sarebbero in buone condizioni di salute. In tutto nella struttura sono presenti 46 ospiti. Sottoposti ai test anche gli operatori, ma nessuno di loro è risultato positivo. L'RSA per adesso resta in isolamento come da prassi in questi casi.

Nei giorni scorsi l'Asl Toscana Centro aveva comunicato di un caso di Covid-19 a Montelupo Fiorentino nel suo bollettino quotidiano, ma quel caso non avrebbe nessun legame con la positività degli ospiti dell'RSA. Inoltre, precisa il sindaco Paolo Masetti, il caso positivo segnalato dall'Asl "era una persona che è tornata dall’estero un mese fa e che è stata subito ospitata in un albergo sanitario. È risultata positiva al tampone, ma non ha mai avuto contatti né con la famiglia né con altri cittadini della nostra comunità. Ovviamente continua a stare in isolamento. Una conferma comunque del fatto che il virus non è scomparso e che ognuno di noi ha il dovere di proteggersi e proteggere gli altri senza abbassare la guardia".