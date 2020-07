Detriti giù dal campanile di Castelfiorentino, avviato ripristino dopo la grandinata

Dei detriti sono stati trovati a terra dal campanile della chiesa dei Santi Lorenzo e Leonardo a Castelfiorentino, passata la grandinata dello scorso venerdì 24 luglio. Dopo il distacco in quella occasione una pattuglia della polizia municipale dell'Unione venne mandata a effettuare un sopralluogo. Alcuni pezzi si erano staccati dal cornicione, per fortuna senza fare danni o colpire persone. Un lettore ci ha segnalato l'accaduto, gonews.it ha chiesto conto al sindaco Alessio Falorni. "Sono già stati fatti i controlli e l'arcidiocesi di Firenze, proprietaria della Chiesa, ha già avviato le procedure per un intervento di ripristino", ha rassicurato il primo cittadino.