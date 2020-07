I disabili devono essere percepiti come soggetti con diritti

“Si prospetta un autunno di battaglie”, di massiccia presenza nelle piazze per mostrare nel concreto il dissenso a questo modo di far politica. Decreto rilancio è legge ma è solo un’ulteriore negazione dei diritti. Luigi Garigliano, fondatore del movimento Rivoluzione Umana, ha aderito a una protesta che si è tenuta lunedì 20 luglio 2020 ore 10,00 davanti la prefettura di Pisa per evidenziare le grandi e piccole discriminazioni che i soggetti diversamente abili subiscono senza che nessuno intervenga. "Bisogna uscire dall’idea puramente assistenzialistica per le persone con disabilità, porta ad uno stato di isolamento”.

C’è urgente bisogno di prevedere buone occasioni e creare opportunità di sviluppo e di crescita per un welfare che si auto-sostenga e che metta al centro la persona, così com’è.

Invertire radicalmente l’attuale sistema basato sulla negazione dei diritti umani dotando le persone con disabilità degli strumenti più utili per il loro progetto di vita.

Auspico fortemente una "rivoluzione” che non solo coinvolgerebbe più di cinque milioni di persone con disabilità e le loro famiglie ma che inevitabilmente coinvolgerebbe il resto della popolazione.

Un esempio di macro diritto negato sono i congedi parentali indirizzati alle persone con invalidità e disabilità: sono stati sospesi mentre sono prorogati i congedi e la cig. Vorrei tanto sapere con quale criterio i disabili siano stati nuovamente privati dei diritti.

A mio parere è gravissimo che in una situazione come quella che stiamo vivendo la politica crei nuovi esclusi e generi disuguaglianze. Purtroppo si continua a fare ben poco per cambiare le cose e come sempre è la sofferenza di molti a garantire il benessere a pochi. Tutto questo è il frutto di un atteggiamento miope del governo che creerà solo nuove lacerazioni sociali e aumenterà il malcontento.

Eleonora De Martino