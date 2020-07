Forteto, Ehm (M5S): "Discontinuità della gestione per chiudere con il passato"

“Prendo atto della ferma volontà di voltare pagina nella vicenda del Forteto manifestata oggi in audizione davanti alla commissione di inchiesta dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola Maurizio Izzo, e questo dà speranza. Quello che è fondamentale ed assolutamente necessario è proprio la discontinuità con il passato”. Così in una nota Yana Ehm, deputata pentastellata e capogruppo M5S della Commissione d'inchiesta sul Forteto.

“Maurizio Izzo, in carica da soli 22 giorni, ha confermato la volontà di volersi impegnare in prima persona per la discontinuità, chiudendo definitivamente con il passato e questo è una notizia importante. È positiva inoltre l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci della cooperativa del mandato al Cda per la richiesta di un finanziamento che consentirà di procedere al risarcimento delle vittime, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione. Come anche promesso dal Presidente Izzo, spero vivamente che il risarcimento alle vittime possa arrivare in maniera tempestiva, entro la fine di settembre”, continua la Ehm.

“Tuttavia, se un primo importante passo è stato fatto, per assicurare la ripresa completa delle attività della cooperativa, è imprescindibile, come già annunciato dal presidente Izzo, anche la risoluzione di alcune criticità dal punto commerciale e stimolare l’export. E va sottolineato, come ho già chiarito varie volte, che il futuro della cooperativa non potrà prescindere da un deciso cambio di gestione dell’azienda. La regola ferrea da rispettare è evitare in tutti i modi di includere nei processi decisionali dell'azienda i nomi legati al passato e già oggetto di sentenze della magistratura”, conclude la deputata pentastellata.

