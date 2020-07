Quale è stata la tua àncora durante il lockdown? il progetto del fotografo Antonio Viscido

“Quale è stata la tua àncora durante il lockdown?”. E’ nato con questa domanda sui social network il progetto “Storie di ÀNCORE” del fotografo fiorentino Antonio Viscido, professionista apprezzato da anni soprattutto nei settori spettacolo e cultura.

L’intento è quello di raccontare il dopo emergenza, elementi e storie che ci hanno aiutato ad attraversare l’uragano e che ci stanno aiutando a ripartire.

Marco, "Chilometri per attraversare terre dure e complicate. Migliaia di passi nella neve. Tanta bellezza del Mondo. Non saranno mai così belli, come quelli che mi insegnerete voi a fare"