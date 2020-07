Frantoio Lamporecchio, PD: "Tutti gli attori collaborino"

Le segreterie delle unioni comunali PD di Lamporecchio, Larciano e Vinci stanno seguendo con attenzione le vicende e le discussioni nate in relazione alla riorganizzazione del frantoio di Lamporecchio ad opera della Cooperative Montalbano Olio e Vino.

L'associazionismo degli olivicoltori, infatti, ha storicamente rappresentato una grande opportunità per il nostro territorio non soltanto in termini economici, garantendo la sopravvivenza anche di micro-realtà imprenditoriali in un mondo agricolo sempre più votato alla produzione intensiva, ma anche in ambito turistico-ambientale poiché, continuando a curare le olivete del Montalbano, è stato possibile mantenere viva la nostra cultura e il volto storico delle nostre colline che richiamano, ogni anno, sempre più visitatori da ogni parte del mondo.



In questa ottica il PD di Lamporecchio, Larciano e Vinci auspicano che, nel compimento delle scelte aziendali della Cooperative Montalbano in relazione alle quali la politica non può e non deve ingerirsi, tutti gli attori in campo, dai dirigenti ai soci, con l'aiuto delle istituzioni, collaborino e si adoperino per tutelare soprattutto gli interessi generali in gioco. E' fondamentale, infatti, il mantenimento dei posti di lavoro, la tutela di un prodotto di eccellenza e di riconoscibilità sul mercato come l'olio del Montalbano, la conservazione della tradizione dell'oleicoltura che ha disegnato il nostro territorio, l'incentivazione del coinvolgimento nelle scelte dei piccoli agricoltori e la salvaguardia della loro cooperazione.

PD Lamporecchio, PD Vinci, PD Larciano