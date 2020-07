Salvato raro esemplare di ibis eremita ferito a Ronzano

I carabinieri forestale di Borgo San Lorenzo hanno trovato un raro esemplare di ibis eremita con una zampa fratturata a Ronzano (Scarperia e San Piero). Era da giovedì 23 luglio che i militari avevano ricevuto una segnalazione da parte della LIPU.

L’ibis eremita è una specie migratrice che era presente nell’Europa centrale fino al XVII secolo, prima che si estinguesse del tutto a causa della pressione venatoria; oggi è una delle specie maggiormente minacciate a livello mondiale. C'è stato in Italia un numero consistente di perdite di questo tipo di uccello attribuito ad azioni di bracconaggio.

L'animale trovato a Ronzano è stato identificato come soggetto di sesso femminile e chiamato Bernadette. A causa della frattura dell’arto inferiore, non è riuscito a riprendere il volo con gli altri componenti del gruppo. Una volta individuato l’ibis i militari, con la collaborazione di personale specializzato della LIPU del Centro Recupero Rapaci di Vicchio, hanno catturato l’esemplare e portato al centro LIPU di Vicchio. L’ibis sarà poi trasferito in un centro specializzato presso il quale potrà riacquistare la piena funzionalità dell’arto.