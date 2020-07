Il Gattopo 'pecciolese' di Chiara Cini diventa un cartone animato

Nel 2016 viene pubblicato dalla Fondazione Peccioliper “Il Gattopo”, una fiaba d’amore e di integrazione ambientata a Peccioli, scritta da Chiara Cini e illustrata da Roberta Galeotti.

Durante i mesi di lockdown il volume era stato divulgato gratuitamente sui canali social della Fondazione Peccioliper affinché un numero maggiore di bambini potesse divertirsi leggendolo. Da qui l’idea di trasformare la storia in un breve cartone animato fruibile da un pubblico ancora più ampio, in cui mantenere il messaggio di tolleranza e uguaglianza che aveva ispirato la fiaba.

Un grosso topo di città salva, pur riottoso, una gattina che si è spezzata una zampa e sta soffrendo molto. Tra i due sboccia una storia d’amore che culminerà con la nascita di un cucciolo, dal corpo di gatto e qualche dettaglio di topo. Il piccolo Mix andrà un giorno a Peccioli, disobbedendo ai genitori, e si accorgerà di non essere gradito né ai gatti, né ai topi. Tutto questo mentre rischia di scoppiare una vera e propria guerra tra gatti e topi. Mix darà una lezione di tolleranza e integrazione e riuscirà a portare la pace a Peccioli tra gatti e topi.

