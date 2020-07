Lavori in corso ai giardini di via Bolsena a Montemurlo

Il giardino di via Bolsena a Montemurlo si rifà il look. Sono iniziati ieri, lunedì 27 luglio, i lavori di riqualificazione dell'area verde a servizio della zona residenziale, che si trova a pochi passi dal centro di Montemurlo. L'intervento è partito all'inizio di luglio e la prima fase dei lavori ha riguardato il rifacimento completo dei marciapiedi, che costeggiano il giardino, che risultavano sconnessi a causa delle radici affioranti dei pini marittimi che si trovano nel giardino. Il Comune ha provveduto quindi a sistemare il manto marciapiedi per rendere sicuro il passaggio, sono stati ripristinati i cordonati e abbattute le barriere architettoniche per facilitare l'accesso a carrozzine e persone con disabilità.

Ieri, invece, sono iniziati i veri e propri lavori di rifacimento del giardino con la rimozione dei vecchi arredi (giochini e panchine) attualmente presenti. Il primo intervento che sarà eseguito in questi giorni è quello relativo alla pubblica illuminazione: tutto il giardino sarà illuminato, affinché possa essere utilizzato anche in orario notturno. A seguire sarà realizzato il camminamento pedonale interno, che permetterà di poter attraversare il giardino e di passeggiare, anche in caso di pioggia o condizioni meteo avverse, evitando la fanghiglia. I lavori si concluderanno con l'installazione dei nuovi giochi e delle nuove panchine, che numericamente saranno superiori a quelle attualmente presenti. Nel giardino, infatti, sarà creata una nuova area giochi con un'altalena a due sedute, uno scivolo, un gioco a molla ed uno a rotazione. L'area sosta sarà dotata di cinque nuove panchine, un punto per la socializzazione e il relax. Il termine dei lavori è previsto per la fine di agosto.

«Questa è la prima delle due riqualificazione straordinarie delle aree verdi previste per questo anno, la prossima, che prenderà il via in autunno, infatti, riguarderà i giardini di via Palarciano ad Oste.- spiega l'assessore all'ambiente e cura del verde, Alberto Vignoli - Si tratta di un intervento che ci permette di dare una veste completamente nuova ad un giardino che ormai risultava essere datato. Un vero e proprio restyling dell'area verde, che cambierà volto e diventerà più bella ed accessibile anche in orario serale attraverso la creazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Montemurlo negli ultimi anni ha aumentato il patrimonio di parchi e giardini pubblici a disposizione dei propri cittadini, tanto che i metri quadri di verde pro-capite sono passati dagli 8 ai 13 attuali. L'attenzione del Comune verso la manutenzione del verde è costante, perché siamo convinti che una città bella e curata incide positivamente sulla qualità della vita dei cittadini».

La progettazione del restyling del giardino di via Bolsena è stata curata interamente dai tecnici comunali, ottimizzando così l'impiego di risorse pubbliche.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa