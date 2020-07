Leggerissimo, episodio XXXVII: @quandostozitta

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie. La trentasettesima puntata ha avuto come ospite Maria Vittoria Minisgallo, a.k.a. @quandostozitta, ovvero la pagina Instagram dei suoi preziosissimi consigli letterari.

Nella prima parte si parla di Storie della buonanotte per bambine rivelli di Francesca Cavallo e Elena Favilli e di La fortezza di Jennifer Egan. Nella seconda, spazio all'intervista a Maria Vittoria Minisgallo: esperta di informazione e avida lettrice, ha snocciolato qualche consiglio e ha parlato anche della sua pagina @quandostozitta. Sulla pagina di Radio Lady potete rivedere la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 3 agosto. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady. Sulla pagina dedicata al blog su gonews.it trovate tutte le puntate della prima stagione di Leggerissimo, in modo tale da non farvi trovare impreparati sotto l'ombrellone.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti