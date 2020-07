Legno ft. Rovere, il nuovo singolo instagramMare presentato a Radio Lady

Da venerdì 19 giugno, è in rotazione radiofonica il singolo estivo “instagramMare” (Matilde Dischi / Artist First), dei Legno feat. rovere, le due band indie da milioni di stream su Spotify, entrato nelle playlist di Spotify Indie Italia e Estate Italiana. Il singolo è stato presentato anche a Radio Lady durante Liberi Tutti, la trasmissione pomeridiana condotta da Irene Rossi.

Il regista del video Angelo Capozzi (prodotto da One Media) traduce in immagini i toni ironici e spensierati del singolo. La protagonista, interpretata da Rita Nerla, costretta a casa per l’estate grazie alla musica e a qualche foto-ricordo sui social riesce a catapultarsi in una vacanza tutta da “instagramMare”.

«Il video di instagramMare vuole rappresentare la sottile differenza tra “vita SOCIALE” e “vita SOCIAL” rappresentando la condizione di sogno che ognuno di noi vive mentre ascolta una canzone che gli piace e si immedesima nel protagonista del brano– raccontano i Legno – Con la semplicità di un mood estivo questo video vuole ricordare che, in un modo o nell’altro, siamo tutti un po’ protagonisti della nostra canzone!».

“instagramMare” (legno.lnk.to/Instagrammare) è un singolo con forti richiami agli anni 80 e 90, che coniuga sonorità vintage e contemporanee. Nel ritornello è presente una citazione del celebre brano “In Alto Mare” di Loredana Bertè, a 40 anni dalla sua pubblicazione. Il singolo è prodotto da Riccardo Scirè. Edizioni Warner Chappell, Matilde Dischi e tuttomoltobenegrazie.

Legno è un progetto indipendente formato da due ragazzi toscani la cui identità è sconosciuta. Firmato dall’etichetta indipendente Matilde Dischi, il progetto debutta a giugno 2018 con la trilogia “Sei la mia droga” (parte uno), “Tu chiamala estate” (parte due) e “Mi devasto di thè” (parte tre). Il 28 novembre Spotify nota i Legno e li inserisce con “Sei la mia droga” nella playlist Scuola Indie. I successivi singoli “Le canzoni di Venditti” e “Febbraio” entrano in playlist come Scuola Indie e Indie Italia, che anticipano la pubblicazione del disco “Titolo album”, uscito il 29 marzo per Matilde Dischi con distribuzione Artist First.

Il successo dei Legno continua grazie alla collaborazione estiva con Divanoletto, nome d’arte dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, per il singolo “All You Can Eat”. Il 27 Settembre esce “Affogare” singolo che apre il nuovo capitolo discografico dei Legno. “Affogare” raggiunge la vetta della playlist Indie Italia, contando 5 milioni di streaming e andando in alta rotazione su Radio Zeta. Il 6 Dicembre esce "In (Gin) Di Vita" il brano entra subito in tutte le più importanti playlist di Spotify, Tim Music e Amazon Music. Il 6 marzo esce il loro ultimo singolo “Casa De Papel”, ispirato all’omonima serie spagnola, che raggiunge immediatamente i singoli precedenti “Affogare” e “In Gin Di Vita” nelle più importanti playlist editoriali delle piattaforme streaming