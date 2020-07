Libri di testo gratuiti per gli iscritti alle scuole primarie di Vinci: come partecipare

Come ogni anno, le famiglie degli alunni che frequentano le scuole primarie del territorio vinciano riceveranno dall'Istituto comprensivo di Vinci la cedola libraria. Si tratta di un documento utile a ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali e adottati dal Collegio dei Docenti della scuola primaria.

Requisiti

Hanno diritto alle cedole librarie tutti gli alunni residenti nel Comune di Vinci che sono iscritti a una scuola primaria statale o paritaria del territorio nazionale.

Come si ottiene

Per gli alunni residenti nel Comune di Vinci e che frequentano una delle due scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Vinci (“Galileo Galilei” di Vinci Capoluogo e “Sibilla Aleramo” di Spicchio - Sovigliana) le cedole librarie, in triplice copia (per il Comune, per la scuola e per la libreria), vengono fornite direttamente dall’Istituto Comprensivo di Vinci alle famiglie. La scuola provvederà a consegnarle già compilate, con l’indicazione dei testi scolastici adottati dal Collegio dei Docenti per la classe frequentata.

Per quanto riguarda gli alunni residenti a Vinci ma iscritti a una scuola primaria statale o paritaria di un altro Comune del territorio nazionale, le cedole librarie per l’a.s. 2020/2021 potranno essere prenotate telefonicamente fornendo il nominativo dell’alunno e la scuola frequentata all'Ufficio servizi educativi e scolastici al numero 0571 933232 e 933293, o per e-mail all’indirizzo scuola@comune.vinci.fi.it. Successivamente, e solo dopo la prenotazione, potranno essere ritirate dagli interessati presso l'Urp del Comune di Vinci, nell’orario di apertura, o ricevute tramite email all’indirizzo fornito dal richiedente. Il Comune provvederà alla consegna delle cedole librarie a partire dal 5 agosto 2020.

I genitori degli alunni residenti in altri Comuni e frequentanti le scuole primarie di Vinci dovranno invece rivolgersi al proprio Comune di residenza per ottenere il rilascio della cedola libraria, secondo le modalità che saranno da questi indicate.

Come previsto dalla normativa vigente, le spese per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie sono a carico del Comune di residenza dell’alunno. La cedola potrà essere utilizzata presso una qualsiasi cartoleria/libreria per ricevere gratuitamente i libri di testo adottati dalla scuola. Il libraio fornirà solo ed esclusivamente i testi indicati sulla scheda.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Ufficio servizi educativi e scolastici

tel. 0571 933232 - 933293

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa