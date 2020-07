Mostra dell'Artigianato, spostata dall'inverno direttamente al 2021

La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze si svolgerà da sabato 24 aprile a domenica 2 maggio 2021 alla Fortezza da Basso anziché da mercoledì 16 a domenica 20 dicembre 2020, come precedentemente annunciato.

La decisione, presa da Firenze Fiera d’intesa con istituzioni e associazioni di categoria, è finalizzata alla programmazione di un nuovo modello espositivo per l’84^ edizione della Mostra, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Protocollo di sicurezza “Firenze Fiera Sicura”, al fine di assicurare a tutti i partecipanti - espositori, visitatori, buyer, operatori del settore e giornalisti - di prendere parte a una fiera attrattiva e sicura.

Il protocollo vede la presenza di rinnovati sistemi di biglietteria online; ingressi programmati in base alla nuova capienza di sale e padiglioni; corridoi di sicurezza e segnaletica di distanziamento; aggiornamenti e informazioni in tempo reale sui servizi in città, in collaborazione con Destination Florence CVB.

In attesa del ritorno della fiera alla Fortezza da Basso, è online il progetto Emporio MIDA, una vetrina digitale sviluppata da Firenze Fiera con l’obiettivo di supportare le attività di vendita, promozione e comunicazione delle aziende espositrici nel mercato italiano e internazionale. Un’opportunità inedita e stimolante offerta agli artigiani di MIDA per presentare le proprie creazioni con strumenti di networking e marketplace su misura, una piattaforma virtuale attiva tutto l’anno, visitabile all’indirizzo: emporiomida.mostrartigianato.it, alla quale tutti gli espositori sono invitati ad aderire.

Emporio MIDA offre infatti ai clienti un’ampia panoramica delle ultime tendenze e proposte di un settore, quello del ‘fatto a mano’, insieme ereditario e innovativo, tra valorizzazione di antichi saperi e tecnologie high tech. Si potranno visualizzare le creazioni degli artigiani iscritti, selezionare e salvare i propri preferiti con il supporto di foto e video, entrare in contatto con loro in modo semplice e intuitivo.

Un progetto virtuale innovativo, messo in campo da Firenze Fiera per arricchire, integrare ed espandere il potenziale di MIDA nella sua edizione fisica, con l’obiettivo di supportare concretamente il settore dell’artigianato (profondamente segnato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria), trasformando questo momento di crisi in una nuova opportunità di business e di crescita, e contribuendo con energia al rilancio dell’artigianato di qualità sul mercato globale.