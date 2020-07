Per mesi la picchiava e abusava di lei: arrestato 30enne

Per mesi la picchiava e abusava di lei, arrivando persino a bruciarla con le sigarette. L'uomo, un 30enne cinese, è stato arrestato dalla polizia a Prato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti. La ex compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti già nel 2019 ed era stato sottoposto al divieto di avvicinamento.

L'attuale compagna, una 40enne connazionale, è stata soccorsa vicino a un casolare lo scorso 4 luglio e raccontò inizialmente di essere stata aggredita da rapinatori. Da qui sono scattate le indagini e la donna ha raccontato la verità. Da quanto si apprende l'uomo, approfittando del fatto che era un'immigrata irregolare, le portava via anche i soldi. Tra gli episodi di violenza l'uomo avrebbe usato una corda come frusta o avrebbe afferrato per il collo la 40enne stringendolo quasi al limite del soffocamento.