Riapre il Museo del Calcolo di Castelfiorentino, seguendo le direttive anti-contagio

Castelfiorentino

RIAPRE IL MUSEO INTERATTIVO DEL CALCOLO (MIC)

Il professore Renato Verdiani, presidente dell’Associazione “Per il Museo del calcolo”, comunica che il Museo, allestito in Piazza del Popolo a Castelfiorentino, riaprirà secondo le condizioni elencate nel volantino che segue e che sarà esposto all’ingresso.

Come si intuisce è una riapertura condizionata dalla pandemia in attesa di poter accogliere anche le scolaresche e poter riutilizzare la caratteristica più importante della visita: l’interazione, poter “toccare” – “adoperare” gli strumenti dedicati al calcolo e “giocare” col numeroso materiale strutturato dedicato alla Matematica. *

MUSEO INTERATTIVO DEL CALCOLO

MODALITÀ DI APERTURA NEI MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (Valevoli fino a nuove disposizioni)

- Il Museo sarà aperto soltanto per i fine settimana (Sabato-Domenica) dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

- Le visite potranno essere effettuate SOLO su appuntamento

a) telefonando al n. 331 7712182

b) per e-mail a rverdiani@virgilio.it

- Le visite saranno contingentate: il numero dei visitatori sarà controllato dall’operatore del Museo al momento delle prenotazioni.

- I visitatori dovranno presentarsi con la mascherina, non dovranno toccare il materiale esposto e dovranno rispettare il distanziamento sociale.

- Un operatore del Museo misurerà, a ciascuno, la temperatura col termometro digitale a infrarossi.

- Le visite – a percorso unico – saranno guidate da un operatore del Museo (con mascherina):

a) breve storia sull’evoluzione delle macchine dedicate al calcolo;

b) descrizione delle macchine presenti nel museo e loro funzionamento;

c) uso didattico del materiale strutturato dedicato alla Matematica;

d) funzionamento delle macchine e dei modelli matematici.

- I visitatori potranno interagire con l’operatore con domande o rispondendo alle sue sollecitazioni.

- Il biglietto d’ingresso costa 3,00 euro; si chiede di possedere già l’importo totale per depositarlo nell’apposito contenitore senza la necessità di dare il resto. Il biglietto sarà ritirato personalmente dal visitatore.

- All’ingresso e all’uscita usufruire dell’apposito dispenser per la sanificazione delle mani.

- Il bagno sarà a disposizione soltanto per gli operatori del Museo.

- Sarà garantita la pulizia degli ambienti alla fine di ogni giornata.

Fonte: Ufficio stampa