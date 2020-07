Sanità privata, non arriva il rinnovo del Contratto: a Firenze presidio di lavoratori e sindacati

Sanità privata: dopo la sottoscrizione della pre-intesa per il rinnovo del Contratto nazionale (il 10 giugno scorso), le associazioni datorialiAiop e Aris non convocano i sindacati per la firma definitiva. Dopo 14 anni di blocco del contratto, dopo che anche nell’emergenza Covid questi lavoratori e lavoratrici hanno dato grande dimostrazione di professionalità e dedizione, non ci sono scuse per giustificare ulteriori rinvii: Aiop e Aris convochino immediatamente i sindacati per la firma definitiva, in caso contrario lo scontro sarà inevitabile. La Regione Toscana, inoltre, intervenga bloccando ogni aumento a questi “imprenditori” fino a quando non sarà sottoscritto il contratto. Non è più possibile tollerare che chi è finanziato con denaro pubblico non rinnovi il contratto di lavoro dei dipendenti (che in Toscana sono circa 3mila). I lavoratori della sanità privata si danno appuntamento per un presidio di protesta domani mercoledì 29 luglio a Firenze, ore 10-12, davanti alla sede di Aiop in via Lorenzo il Magnifico 29.

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl Toscana