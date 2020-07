Scuole dei mestieri d'arte, mappati oltre 50 istituti in Italia

Sono oltre 50 le scuole dei mestieri d’arte sul territorio nazionale, raccolte in una dettagliata mappatura che ne racconta la nascita, le caratteristiche e le informazioni utili. L’iniziativa prende il nome di ‘Eccellenze in formazione’ ed è promossa dall’Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, che ha dedicato ad essa una sezione del suo nuovo sito (https://www.osservatoriomestieridarte.it/attivita-oma/progetti/scuole-artigianato/). La ricerca fotografa la realtà italiana del sistema formativo pubblico, privato e aziendale destinato all’orientamento di studenti interessati a percorsi di qualità nelle discipline artistiche collegate ai mestieri artigianali.

Del network fanno parte realtà d'eccellenza provenienti da ben 12 regioni italiane, divise in sei macro settori di insegnamento (oreficeria e gioielleria; pelletteria e calzature; pietre dure, falegnameria e restauro; sartoria, accessori e mestieri della moda; vetro e ceramica; e multidisciplinari). Come l’Opificio delle Pietre Dure, LAO – Le Arti Orafe, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH, Antonio Liverano School, Palazzo Spinelli, Metallo Nobile, per citare alcuni dei nomi più rinomati del territorio fiorentino, ma anche i corsi di Conservazione dei Beni Culturali del Centro La Venaria Reale o quelli per mosaicisti a Spilimbergo. L'indagine si è basata su alcuni criteri quali: approccio manuale e laboratoriale, valore dell’offerta, itinerari professionalizzanti e continuativi post obbligo scolastico, spazi attrezzati, dispositivi tecnologici e vicinanza al mondo del lavoro. Un utile strumento soprattutto per i giovani che si vogliono avvicinare professionalmente ad antichi mestieri d’arte tramandati in modo contemporaneo e attrattivo.

‘Eccellenze in formazione’ si pone come mezzo open source utile per la promozione delle scuole e per la loro conoscenza da parte delle nuove generazioni ma anche per istituzioni, associazioni, aziende del made in Italy, artigiani e stakeholder che possono facilmente trovare in questa rete risorse fondamentali di crescita e dialogo per lo sviluppo del settore e la futura progettazione di attività. La ricognizione è in progress: per entrare nel sistema di ‘Eccellenze in formazione’ si possono consultare i parametri di selezione ed inviare la propria candidatura attraverso l’apposita sezione del sito.

“Tramandare il sapere è il fondamento della nostra civiltà dedita per tradizione alla manifattura e all’artigianato – afferma Luciano Barsotti, Presidente dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte -. L’esigenza di aggiornare ed orientare i giovani a una scelta in questo senso ha reso urgente l’indagine sulle opportunità formative di un territorio che rischia di smarrire del tutto le proprie competenze e maestranze, anche a causa di un significativo rallentamento del passaggio generazionale. Vorrei invitare quante più scuole ad aggiungersi a questo network dinamico che, ricordo, offre la possibilità di autocandidarsi”.

Fonte: OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte