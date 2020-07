Sit-in di protesta di Legambiente alla discarica della Grillaia

Mercoledì 29 luglio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 si terrà una LUCCIOLATA DI PROTESTA contro la riapertura della discarica di Chianni per il conferimento di Amianto. Ritrovo con i propri mezzi alla discarica, parcheggio lungo la strada senza creare ostacoli alla circolazione veicolare. I partecipanti sono invitati a portare torce a led, cellulari, o tutto ciò che fa luce. ASSOLUTAMENTE VIETATE: fiaccole, candele o altri dispositivi con fiamma. OBBLIGATORIA LA MASCHERINA E OBBLIGATORIO MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO. L’evento è organizzato da un gruppo di cittadini di Chianni, Terricciola e Lajatico, denominato Gruppo 0, che vuole tutelare il territorio in cui vive e vuole in ogni modo scongiurare la riapertura della discarica della Grillaia nel comune di Chianni, ormai chiusa da più di 20 anni. Per questo, Gruppo 0 ha deciso di organizzare un sit in davanti all‘ ingresso del sito, mantenendo le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti per la prevenzione dal covid. L’iniziativa si terrà il giorno 29 luglio 2020 dalle ore 18.30 alle ore 21.30, in collaborazione con Legambiente Valdera. Sono stati invitati a partecipare tutti gli amministratori locali e i consiglieri regionali eletti in Valdera e a Pisa. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza dei comuni di Chianni, Terricciola, Lajatico e della Valdera, agli amministratori locali, consiglieri regionali, associazioni di categoria e a tutti coloro che hanno a cuore questo territorio, per mostrare il totale disaccordo alla riapertura della discarica. Invitiamo a partecipare numerosi!

