Agricoltura sostenibile, Toscana leader di Spighe Verdi: sei comuni premiati

Toscana leader nelle Spighe Verdi assieme alle Marche. Il riconoscimento va ai Comuni virtuosi nell'agricoltura e sono sei i premiati nella nostra regione, prima in Italia ex aequo con le Marche. Si tratta di Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona.

Un'agricoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio, rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita e capace di innovazione: questi erano i requisiti per essere 'promossi'. Lo hanno annunciato Fee Italia (Foundation for environmental education) e Confagricoltura. Tra gli indicatori considerati per la classifica ci sono innovazione in agricoltura, sviluppo sostenibile, uso del suolo, raccolta differenziata.