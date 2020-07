Tari Volterra, si poteva fare di più: insoddisfatta Confesercenti

Bene per quanto riguarda la riduzione della Tari, benino ma si poteva fare di più per le tariffe della sosta. Questo il giudizio di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente Valdicecina Marco Migliorini, sugli interventi annunciati dal sindaco di Volterra per venire incontro alle esigenze dei commercianti e per favorire l’afflusso di turisti e non solo nel centro storico.

“Sulla Tari diamo atto all’amministrazione comunale – spiega Migliorini – di aver accolto il nostro accorato appello. Una tassa che grava pesantemente sulle attività commerciali e che sarà ridotta del 12,5% per attività come negozi di abbigliamento per bambini, edicole, cartolerie, tabacchi, studi professionali, distributori di carburanti, ortofrutta e pescherie, fiori e piante. Percentuale che si alza al 20% per campeggi, strutture ricettive, negozi di abbigliamento e calzature, parrucchiere, barbiere, estetista, ristoranti, pizzerie e bar. Su questo provvedimento quindi la soddisfazione di Confesercenti soprattutto per il metodo di condivisione con la nostra associazione che abbiamo apprezzato”.

Meno entusiasmo, invece, per le tariffe della sosta. “Francamente ci attendevamo qualcosa di più – sottolinea ancora il presidente -. Va bene la gratuità delle strisce blu per tutto il mese di agosto riservata a coloro che soggiornano nelle strutture ricettive del comune, ma per gli altri secondo noi non è sufficiente rendere liberi gli stalli per la sosta solo dopo le 18. Ci auguriamo in tal senso – conclude Migliorini – una correzione di rotta in corsa e per la quale chiediamo un incontro al sindaco e all’assessore”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord