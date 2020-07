Teatro, giovani in scena a Galleno con 'Microcosmi'

Nella splendida cornice del "Campo d’erba Alessandro Castiro" di Galleno, Venerdì 31 Luglio si svolgerà lo spettacolo che chiude il laboratorio teatrale estivo per bambini e adolescenti, promosso e organizzato dalla Comunità Parrocchiale di Galleno, Pinete e Querce, e dall’oratorio "All’ombra del campanile" durante il mese di Luglio. La serata è realizzata anche con il contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio, il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e il contributo dell’Associazione Fratres di Galleno Pinete.

La rappresentazione dal titolo "MICROCOSMI" è diretta da Giacomo Paoletti, autore dei testi, in collaborazione con Francesca Lanzarini per la scenografia e le arti visive. Quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento con il teatro, giunto all'ottava edizione, è una rilettura fresca e struggente dell'attualità, sospesa tra sogno e fiaba, ricerca viscerale di se stessi e del proprio posto nel mondo. Mai necessaria come ora. Circa 20 performer in scena, più altrettanti collaboratori volontari dietro le quinte.

È una comunità che ha accettato la sfida, non facile, di portare avanti questo progetto in un momento così delicato. Dalla riflessione sull'isolamento vissuto nei mesi scorsi, ci ha spiegato Giacomo Paoletti, sulla solitudine e il confinamento, è nato così un percorso laboratoriale sul concetto di "microcosmo": ogni partecipante ha inventato il proprio piccolo universo, nel quale ha riversato se stesso, le proprie passioni, idee, gusti, paure, dubbi. Fra angeli grunge ispirati a Kurt Cobain, e cuscini comodi in cui sprofondare, fra videogame e domande esistenziali, e poi rap, ribellione, dita nere di inchiostro, manga, origami, film horror, sport, nasce un mondo scenico variegato, pulsante di tante vite. È come in una sorta di umanesimo, l'essere umano cerca di essere misura di tutte le cose, un uomo Vitruviano perfettamente racchiuso in un cerchio. Come se fossero tanti microcosmi in dialogo con il macrocosmo, un intero universo che al momento, però pare andare avanti anche senza di noi. Perché con la pandemia ci sentiamo come "messi in pausa": il mondo come lo conosciamo è cambiato e ora stiamo cercando di capire il futuro che ci aspetta. Per ora siamo "sospesi" a distanza gli uni dagli altri di almeno un metro: come ci si abbraccia in un mondo senza abbracci?

I ragazzi in scena sono: Giambattista Buralli, Sara Calugi, Emma Cioni, Daniele Genovesi, Daniele Giusti, Matteo Giusti, Alessandra Iacopini, Anna Iacopini, Eleonora Matteoni, Massimiliano Matteoni, Cecilia Michelotti, Gioele Niccolai, Aurora Nicolini, Adele Panichi, Bianca Panichi, Lorenzo Valla, Marco Valla

Fonte: Ufficio stampa