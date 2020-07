Tumore al seno metastatico, approvata all'unanimità la mozione di Nardini

"Insieme al Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, lo scorso febbraio, abbiamo incontrato le associazioni toscane che si occupano di tumore al seno. Durante quel confronto emerse con forza l'esigenza di promuovere percorsi univoci su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda le diagnosi e sulle terapie". A dichiararlo è la Consigliera Regionale del PD Alessandra Nardini, prima firmataria di una mozione sul tema, approvata oggi all'unanimità dal Consiglio Regionale.

Prosegue la Consigliera: "Anche da quell'occasione di incontro è nata la mozione di cui sono prima firmataria e che è stata approvata oggi all'unanimità dal Consiglio Regionale, in cui si chiede appunto di sollecitare Governo e Parlamento affinché si calendarizzino le proposte di legge per favorire questa omogeneizzazione dei trattamenti e della diagnostica e per la piena realizzazione degli screening e affinché si istituisca, il 13 ottobre, la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, diffondendo iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul tema. Le azioni di informazione e di sensibilizzazione sono infatti parte integrante della strategia per favorire una maggiore consapevolezza e prevenzione, che sappiamo essere fondamentali per la precocità delle diagnosi e, dunque, per l'efficacia delle cure".

Fonte: Ufficio Stampa