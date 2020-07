Volontari anti-Coronavirus, evento in spiaccia a Viareggio

Anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’assessore regionale al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro prenderanno parte all’evento “Non vi lasciamo mai soli” in programma mercoledì 29 luglio, alle 11,30, in Darsena a Viareggio (Lucca).

Ad un anno dai “Jova Beach Party”, tutti coloro che contribuirono a quello straordinario doppio appuntamento, si ritroveranno sempre sulla spiaggia, in Darsena a Viareggio, per ricordare, con gratitudine, le persone che si impegnano per non lasciarvi mai soli e in particolare l’impegno profuso nei mesi terribili dell’emergenza Covid.

“Non vi lasciamo mai soli” è il titolo scelto per l’evento, perché questo è ciò che fanno, ogni giorno, le associazioni di volontariato della Toscana. Un appuntamento ideato e organizzato da Misericordie della Toscana, Anpas e Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Viareggio e in collaborazione con PRG, società organizzatrice delle tappe toscane del “Jova Beach Party” 2019.

All’incontro parteciperanno le istituzioni locali e regionali, i rappresentanti di tutte le associazioni che si sono impegnate per l’emergenza Covid oltre che tutti gli altri soggetti impegnati per la realizzazione dei Jova Beach Party.

