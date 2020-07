Accoglienza, don Biancalani a Torre Giulia presenta il suo libro

Giovedì 6 Agosto, alle ore 21.15, Don Massimo Biancalani presenterà presso il circolo Arci "Torre Giulia" di San Romano (PI) il suo libro "Disobbedisco ed Accolgo", edizioni San Paolo, uscito il 26 Giugno 2020.

Don Biancalani ci racconterà l'intensa esperienza di accoglienza sua e dei tanti volontari che lo seguono. Un cammino lastricato di ostacoli, rischi, impedimenti, recriminazioni, insulti e minacce. Una scelta la sua messa in discussione anche da una parte della Chiesa e che non è stata compresa da una parte dei parrocchiani, che si sono allontanati silenziosamente. Nonostante tutto questo, l'esperienza di Vicofaro, una chiesa "Ospedale da campo" per i migranti non si è mai interrotta.

L'incontro sarà un'occasione per conoscere l'uomo, il prete, la sua storia e la sua azione pastorale che lo ha portato a mettere in campo una "disobbedienza civile" che è diventata un'arma per difendere l'umanità ed il vangelo.

La serata sarà condotta da Claudio Terreni, fondatore dell'associazione culturale-teatrale "IDEALIBERA" con letture di alcuni brani del libro e sarà preceduta da una cena servita ai tavoli con distanziamento secondo la normativa Covid vigente con prenotazione ai numeri: 340/2938191 (Claudio) e 338/1662613 (Lucia).

Fonte: Ufficio stampa