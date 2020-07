Torna in casa Scotti l'esterno Alice Lucchesini

C’è un gradito ritorno nella Scotti che cercherà il prossimo anno la salvezza in serie A1. Si tratta di Alice Lucchesini, esterno classe 1996 reduce da una stagione in A2 al Jolly Livorno. Per lei, oltre che un ritorno alla casa madre nella quale è nata e cresciuta, si tratta anche di un ritorno nella massima categoria visto che ci ha già giocato con l’Use Rosa il primo anno, peraltro con i gradi di capitano. Con un anno di esperienza alle spalle, sarà sicuramente in grado di dare un buon contributo alla squadra. Bentornata a casa Scotti, Alice